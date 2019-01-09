Архиепископ Кипрский не поддерживает раскол на Украине

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Хризостом Второй

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй заявил, что не поддерживает автокефалию Украины и не собирается упоминать на божественной литургии главу «новой церкви» Епифания.

«Каждое государство имеет право на свою автокефалию, и это зависит от украинского народа. Однако в данный момент я вижу, что украинский народ не выступал за нее», — рассказал архиепископ Кипрский в интервью Romfea.

Ранее архиепископ Кипрский встретился с послом Украины на Кипре Борисом Гуменюком, после чего источники в украинском посольстве сообщили, что архиепископ якобы поддержал украинскую автокефалию.

Как писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея орденом «За заслуги» первой степени. Порошенко вручил награду «за выдающийся личный вклад его святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины». Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Петру Порошенко памятную медаль — крест Панагии Паммакаристос.