Аргентинский песо упал в два раза по отношению к доллару

Центральный банк Аргентины заявил, что за 2018 год песо в два раза подешевел по отношению к доллару.
Если 28 декабря 2017 года курс составлял 18,83 песо за доллар, то в последний финансовый день текущего года (28 декабря) — 37,80 песо за доллар.
При этом годовая инфляция в Аргентине в ноябре составила 48,5%. В текущем году власти страны взяли кредит у МВФ на $56,3 млрд.
29 декабря курс евро краткосрочно поднимался выше 80 рублей, преодолев максимум 14 сентября. Согласно данным Московской Биржи, к 15:50 мск доллар подорожал на 20,25 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 69,72 рубля, а европейская валюта выросла на 18 копеек и равнялась 79,85 рубля, писал News.ru.