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Аргентинский песо упал в два раза по отношению к доллару

Claudio Santisteban/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Центральный банк Аргентины заявил, что за 2018 год песо в два раза подешевел по отношению к доллару.

Если 28 декабря 2017 года курс составлял 18,83 песо за доллар, то в последний финансовый день текущего года (28 декабря) — 37,80 песо за доллар.

При этом годовая инфляция в Аргентине в ноябре составила 48,5%. В текущем году власти страны взяли кредит у МВФ на $56,3 млрд.

29 декабря курс евро краткосрочно поднимался выше 80 рублей, преодолев максимум 14 сентября. Согласно данным Московской Биржи, к 15:50 мск доллар подорожал на 20,25 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 69,72 рубля, а европейская валюта выросла на 18 копеек и равнялась 79,85 рубля, писал News.ru.


#Аргентина #доллар
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