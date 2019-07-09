https://static.news.ru/photo/ff266d82-a270-11e9-a71f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Задержанным в Керченском проливе 24 украинским морякам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, ФСБ закончила процедуру предъявления обвинений. Всем морякам вменяется ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой», передаёт ТАСС .

Теперь следствие должно официально уведомить адвокатов о том, что предварительное расследование закончено. После этого обвиняемые и адвокаты начнут изучать материалы дела.

Как ранее писал News.ru, 1 июля адвокат задержанных в Керченском проливе моряков с Украины Николай Полозов заявил, что восьми участникам инцидента предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.