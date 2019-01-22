Арестованный в Осло россиянин изменил показания

Житель Башкирии, задержанный в Осло по подозрению в теракте, отказался от своих показаний. 20-летний россиянин теперь утверждает, что плохо себя чувствовал в тот день, когда всё произошло.
Об этом сообщил журналистам адвокат Уле Лунда. По его словам, подозреваемый полностью дистанцировался от связи с терроризмом настаивает, что приехал в Осло в отпуск из Уфы через Стокгольм. Ранее он утверждал, что собирался совершить теракт.
Женщина, на которую молодой человек напал с ножом в магазине, сейчас находится в больнице.
По решению городского суда Норвегии, россиянина оставили под стражей до 16 февраля. В российском посольстве в Осло, от консульской помощи задержанный отказался, писал News.ru.