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Арестованный в Осло россиянин изменил показания

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Житель Башкирии, задержанный в Осло по подозрению в теракте, отказался от своих показаний. 20-летний россиянин теперь утверждает, что плохо себя чувствовал в тот день, когда всё произошло. 

Об этом сообщил журналистам адвокат Уле Лунда. По его словам, подозреваемый полностью дистанцировался от связи с терроризмом настаивает, что приехал в Осло в отпуск из Уфы через Стокгольм. Ранее он утверждал, что собирался совершить теракт.

Женщина, на которую молодой человек напал с ножом в магазине, сейчас находится в больнице. 

По решению городского суда Норвегии, россиянина оставили под стражей до 16 февраля. В российском посольстве в Осло, от консульской помощи задержанный отказался, писал News.ru.


#россия #теракт #НОРВЕГИЯ #Уфа #Осло
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