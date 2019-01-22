Арестованный в Осло россиянин изменил показания

https://news.ru/storage/news/0b47e7360f3ba71c15529cee8638b8cf/1c13b4e6-3544-4016-8a54-36a50e46ddf0_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Башкирии, задержанный в Осло по подозрению в теракте, отказался от своих показаний. 20-летний россиянин теперь утверждает, что плохо себя чувствовал в тот день, когда всё произошло.

Об этом сообщил журналистам адвокат Уле Лунда. По его словам, подозреваемый полностью дистанцировался от связи с терроризмом настаивает, что приехал в Осло в отпуск из Уфы через Стокгольм. Ранее он утверждал, что собирался совершить теракт.

Женщина, на которую молодой человек напал с ножом в магазине, сейчас находится в больнице.

По решению городского суда Норвегии, россиянина оставили под стражей до 16 февраля. В российском посольстве в Осло, от консульской помощи задержанный отказался, писал News.ru.