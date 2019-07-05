https://static.news.ru/photo/0e12bd06-9f0a-11e9-87c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

Сухогруз «Иван Лопатин», который был арестован в Литве, продадут с аукциона. Начальная цена составляет € 2,4 млн.

По данным портала Evarzytynes.lt , где размещаются сведения о предстоящих продажах, первый торг пройдёт с 4 июля по 5 августа.

С осени 2017 года и по настоящее время «Иван Лопатин», принадлежащий «Мурманскому морскому пароходству», находится в порту города Клайпеда. Клайпедская ассоциация граждан РФ сообщала, что судно прибыло на ремонт. После морякам заявили, что предприятие, которое проводило работы, не выполнит обязательства из-за задолженностей.

В начале сентября прошлого года компания отмечала, что испытывает финансовые трудности, но опровергала, что находится в стадии банкротства.

Всего «Мурманское морское пароходство» владеет примерно 20 суднами. Несмотря на неудовлетворительное состояние, ходивший под флагом России сухогруз «Иван Лопатин» является одним из новейших судов компании, построенным в 2010 году, передаёт Sputnik Литва .

Ранее News.ru писал, что знаменитый в советское время завод «Свема», расположенный в городе Шостке Сумской области Украины, выставлен на торги по остаточной цене. За него просят чуть более $15 тысяч.