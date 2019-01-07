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Арест главы не угрожает альянсу Renault и Nissan

Президент Nissan Хирото Саикава Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Президент Nissan Хирото Саикава

в мире [ версия для печати ]

Президент Nissan Хирото Саика заявил, что расследование в отношении экс-главы совета директоров альянса Renault и Nissan Карлоса Гона не поставило само объединение под угрозу существования.

«Ценность альянса измеряется ежедневной работой, основанной на уважении автономии каждой из групп. И эта работа, эта энергия, это направление никоим образом не затронуты… даже в нынешней ситуации. Я не думаю, что альянс под угрозой», — приводит его слова АФП.

Карлос Гон и его соратник Грег Келли были арестованы в ноябре. Их заподозрили в нарушении финансового законодательства Японии. Как полагает прокуратура, Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в период с 2010 по 2015 годы. По данным следствия, он задекларировал только половину из выделенной суммы — 10 млрд иен (почти $89 млн).

Ранее News.ru писал о том, что суд в Токио освободил Келли под залог 70 млн иен (около $636 тыс.). Он обязан находиться в Японии в определенной квартире, передвижения по стране ограничены, запрещены контакты с сотрудниками Nissan.


#nissan #renault
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