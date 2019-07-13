Часы Apple Watch спасли жизнь жителю Чикаго. По его словам, с помощью опции «экстренный вызов» гаджет направил сообщение в спасательные службы, когда он начал тонуть.
Сообщается, что инцидент произошёл во время катания на гидроцикле по озеру Мичиган. Внезапно большая волна накрыла транспортное средство, после чего оно перевернулось, а водитель оказался под водой.
Как пишет портал
Как ранее писал News.ru, новая прошивка позволит «яблочным» часам стать полностью автономными и не зависеть от телефона, как это было прежде.
После обновления владельцы Apple Watch смогут искать, скачивать и обновлять программы прямо у себя на запястье.