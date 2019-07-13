https://static.news.ru/photo/e97cb274-a6bd-11e9-a13c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Часы Apple Watch спасли жизнь жителю Чикаго. По его словам, с помощью опции «экстренный вызов» гаджет направил сообщение в спасательные службы, когда он начал тонуть.

Сообщается, что инцидент произошёл во время катания на гидроцикле по озеру Мичиган. Внезапно большая волна накрыла транспортное средство, после чего оно перевернулось, а водитель оказался под водой.

Как пишет портал Ferra , смартфон после контакта с водой отказался работать, тогда мужчина решил воспользоваться функцией экстренного вызова умных часов. С помощью Apple Watch он смог вызвать спасателей, которые помогли ему выбраться.

Как ранее писал News.ru, новая прошивка позволит «яблочным» часам стать полностью автономными и не зависеть от телефона, как это было прежде.

После обновления владельцы Apple Watch смогут искать, скачивать и обновлять программы прямо у себя на запястье.