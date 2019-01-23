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Аномальные холода в США заморозили Ниагарский водопад

Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сильные морозы, которые обрушились на северо-восток США, стали причиной частичного обледенения Ниагарского водопада, расположенного на границе с Канадой.

Застывшие струи воды хорошо видны на снимках, которые туристы выкладывают в соцсети. По словам одной из путешественниц, температура в районе водопада опустилась до  минус 25 градусов.  

Между тем, как сообщал News.ru, сильные морозы ожидаются 23 января и в Московском регионе. В ночь на среду температура воздуха понизится до  минус 20 градусов, в Подмосковье — местами до  минус 27.


#сша #морозы #ниагарскийводопад
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