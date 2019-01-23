Аномальные холода в США заморозили Ниагарский водопад

Сильные морозы, которые обрушились на северо-восток США, стали причиной частичного обледенения Ниагарского водопада, расположенного на границе с Канадой.
Застывшие струи воды хорошо видны на снимках, которые туристы выкладывают в соцсети. По словам одной из путешественниц, температура в районе водопада опустилась до минус 25 градусов.
Между тем, как сообщал News.ru, сильные морозы ожидаются 23 января и в Московском регионе. В ночь на среду температура воздуха понизится до минус 20 градусов, в Подмосковье — местами до минус 27.