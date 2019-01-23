Аномальные холода в США заморозили Ниагарский водопад

https://news.ru/storage/news/6f402ab16f5393a4427f1b544094fba5/04ecf9eb-63fc-4da1-b051-86ab0e68e4fc_850.jpg Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

Сильные морозы, которые обрушились на северо-восток США, стали причиной частичного обледенения Ниагарского водопада, расположенного на границе с Канадой.

Застывшие струи воды хорошо видны на снимках, которые туристы выкладывают в соцсети. По словам одной из путешественниц, температура в районе водопада опустилась до минус 25 градусов.

Между тем, как сообщал News.ru, сильные морозы ожидаются 23 января и в Московском регионе. В ночь на среду температура воздуха понизится до минус 20 градусов, в Подмосковье — местами до минус 27.