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Анкара: зону безопасности в Сирии нельзя создавать без Турции

Мевлют Чавушоглу Adele Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара настаивает на своем участии в создании зоны безопасности в приграничных районах Сирии. Он также подчеркнул, что у его страны практически нет разногласий с американцами по сирийскому вопросу.

«Кто бы ни создавал зону безопасности, это необходимо делать только вместе с Турцией. У нас с США нет разногласий по Сирии, но они должны разорвать отношения с силами самообороны курдов», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.

Как сообщал News.ru, ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны защитить Турцию от курдских Сил народной самообороны, которые действуют на севере Сирии. До этого Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания Трампа, который предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По словам Трампа, США разорят Турцию, если это произойдёт.


#сша #сирия #турция
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