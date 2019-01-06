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Анкара ответила на заявления Болтона о Турции в Сирии

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Целью Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы ИГ (запрещено в РФ), а также Рабочей партии Курдистана (РКК). Также Анкара действует против отрядов народной самообороны и Демократического союза, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Чиновник подчеркнул, что заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об убийстве турецкими военными сирийских курдов абсурдны. Калын уточнил, что Турция борется с РКК и её ответвлениями в Сирии именно для того, чтобы обеспечить безопасность этнических курдов.

«Турция продолжит решительные усилия по прекращению войны в Сирии, обеспечению безопасности и продвижению политического переходного процесса в этой стране», — приводит слова пресс-секретаря «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что вывод американских войск из Сирии зависит от уничтожения террористов ИГ (запрещена в РФ) и способности Турции обеспечить безопасность сирийских курдов. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. При этом политик отметил, что Анкара должна согласовывать действия с Вашингтоном.


#сирия #турция #курды #Болтон
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