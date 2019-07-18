https://static.news.ru/photo/0de67b04-a975-11e9-85ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном оценил решение Вашингтона исключить Анкару из программы по производству истребителей F-35. По его словам, действия американской администрации мешают здоровому развитию американо-турецких отношений.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили создание безопасной зоны на севере Ирака, ситуацию в Ливии и другие вопросы. Болтон и Калын подчеркнули важность усилий для достижения уровня товарооборота в $75 млрд, передаёт Anadolu .

Ранее News.ru писал, что Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. МИД страны называет это решение ошибочным и не имеющим законного основания.