https://static.news.ru/photo/d55fc090-9e3b-11e9-8fd3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dion Hinchcliffe/flickr.com

Американское издание The Washington Post грубо нарушает нормы международного законодательства в сфере борьбы с терроризмом и способствует его пропаганде. Об этом заявили в МИД Турции.

Поводом для претензий Анкары послужила опубликованная газетой статья Джемиля Быйыка – одного из лидеров Рабочей партии Курдистана (PПK), которая запрещена в Турции.

В ведомстве отметили , что РПК признана террористической организацией во многих странах мира, в том числе и США, и при этом один из её членов использует издание для пропаганды терроризма.

Анкара также уличила редакцию газеты в двойных стандартах, отметив, что она не проявляет в отношении РПК той же «чувствительности», что и в адрес ИГ, «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России) и других террористических организаций.

Ранее News.ru писал, что в Турции была арестована певица Саида Инач за публикацию фото с членами РПК. Власти страны обвиняют артистку в пропаганде организации в соцсетях.