Американское издание The Washington Post грубо нарушает нормы международного законодательства в сфере борьбы с терроризмом и способствует его пропаганде. Об этом заявили в МИД Турции.
Поводом для претензий Анкары послужила опубликованная газетой статья Джемиля Быйыка – одного из лидеров Рабочей партии Курдистана (PПK), которая запрещена в Турции.
В ведомстве
Анкара также уличила редакцию газеты в двойных стандартах, отметив, что она не проявляет в отношении РПК той же «чувствительности», что и в адрес ИГ, «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России) и других террористических организаций.
Ранее News.ru писал, что в Турции была арестована певица Саида Инач за публикацию фото с членами РПК. Власти страны обвиняют артистку в пропаганде организации в соцсетях.