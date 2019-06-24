Несмотря на угрозы со стороны официального Вашингтона и американской администрации, Турция приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, подтвердив тем самым, что является серьёзным партнёром.
Об этом журналистам заявил глава Министерства иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в настоящее время уточняется вопрос точного времени поставок ЗРС.
Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям. Мы не откажемся от этих систем, — приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.
Чавушоглу подчеркнул, ни одна страна «не имеет права давать Анкаре какие-либо указания».
Ранее в США в очередной раз заявили, что закупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 будет иметь тяжёлые последствия для отношений с Вашингтоном и предложили обсудить компенсацию за отказ от техники, писал News.ru.