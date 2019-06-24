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Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.

Соответствующее решение принято на заседании 24 июня во французском Страсбурге. Информация размещена на странице ПАСЕ в Twitter. Запрос о проведении срочных дебатов по теме «Положить конец российскому шантажу и потребовать...