https://static.news.ru/photo/0becd142-a716-11e9-9529-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турция планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Он отметил, что, вопреки всем негативным прогнозам, турецкая сторона начала получать российские зенитные комплексы С-400. Поставка комплектующих завершится к апрелю 2020 года.

Мы становимся одной из немногих стран в мире, располагающих системой ПВО. Следующая цель — совместное производство с Россией, — цитирует Эрдогана телеканал NTV .

Ранее News.ru писал, что в Турции совершил посадку девятый самолёт с партией деталей и вооружений для С-400. Контракт на поставку комплексов также предполагает совместное производство ЗРС и передачу Анкаре некоторых технологий.