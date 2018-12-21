Ан-26 потерпел крушение в Конго

Грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair разбился при посадке в Демократической Республике Конго. При крушении погибли шесть человек, их гражданство неизвестно.
Воздушное судно попало в аварию во время посадки рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы, сообщает AFP.
По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия, пишет «Свободная Пресса».
В российском посольстве отметили, что самолётом мог управлять российский экипаж. Также на борту находился один пассажир.
Ранее News.ru писал, что украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении планового полёта. Самолёт летел на высоте 70 метров, а затем начал падать. В результате крушения погиб лётчик.