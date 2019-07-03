https://static.news.ru/photo/a03949ea-9d73-11e9-9547-fa163e074e61_1024.jpg Фото: borderpoliceofficial/facebook.com

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о действиях России и фактических властей Абхазии и Цхинвальского района Южной Осетии на границе с Грузией. По данным общественников, они нарушают права жителей приграничных территорий.

В докладе сообщается, что после конфликта в августе 2008 года Москва без разрешения Тбилиси разместила войска в Абхазии и Южной Осетии. После этого в 2011 году началась «бордеризация» — физическое обозначение административной линии разграничения (АЛР). Работы включали в себя установку заграждений из колючей проволоки, создание рвов и других преград.

По данным властей Грузии, за 2018 год «бордеризация» привела к тому, что были разделены 34 села. От 800 до 1000 семей лишились доступа к своим землям, источникам воды и религиозным местам. Ежегодно сотни людей — как этнические грузины, так и этнические осетины — подвергаются произвольному задержанию. Некоторые из них сообщили, что столкнулись с жестоким обращением силовиков.

Amnesty International предложила Евросоюзу обратиться к России с запросом о разрешении миссии наблюдателей в Грузии доступа в Южную Осетию и Абхазию.

Как ранее писал News.ru, эксперты считают, что отношения между Россией и Грузией будут ухудшаться в течение месяца. Но ситуация может и резко наладиться в случае, если найдётся политический консенсус.