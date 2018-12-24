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Американское правительство может заработать после Нового года

White House/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Белом доме не исключают продления периода, в который администрация правительства США не будет работать. Скорее всего, сотрудники вернутся к исполнению обязанностей после Нового года.

При этом федеральные служащие получат зарплату, полагающуюся за период до 28 декабря, но проблемы могут возникнуть позднее, полагает глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

Администрации президента США не удаётся договориться о бюджете с демократами. Чтобы закрыть вопрос, Сенат должен принять законопроект о временном финансировании правительства. Демократы выступают против документа, поскольку он содержит пункт о затратах на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее News.ru писал, что руководить Пентагоном со следующего года будет Патрик Шанахан. Нового главу Минобороны, пусть и с приставкой и.о., объявил президент США Дональд Трамп.


#сша #работа #правительство
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