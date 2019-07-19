Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Российские энергетические проекты являются угрозой для европейской независимости, и санкции, которые против «Северного потока — 2» готовит Конгресс США, не помогут её ликвидировать. Такое утверждение содержится в материале издания The Hill.

По мнению автора публикации, такие ограничения — это протекционистская мера, которая в большей степени ударит по американским компаниям и банкам, работающим с европейскими партнёрами «Газпрома».

В качестве эффективной ответной меры The Hill называет поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Это якобы может помочь «ослабить экономическую хватку, которой Россия держит западноевропейских покупателей».

В противном случае, сказано в статье, российские газопроводы, которые тянутся к Европе, могут стать геополитическим оружием.

Ранее, как писал News.ru, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой утверждается, что проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

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