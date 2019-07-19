Российские энергетические проекты являются угрозой для европейской независимости, и санкции, которые против «Северного потока — 2» готовит Конгресс США, не помогут её ликвидировать. Такое утверждение содержится в материале издания The Hill.
По мнению автора публикации, такие ограничения — это протекционистская мера, которая в большей степени ударит по американским компаниям и банкам, работающим с европейскими партнёрами «Газпрома».
В качестве эффективной ответной меры
В противном случае, сказано в статье, российские газопроводы, которые тянутся к Европе, могут стать геополитическим оружием.
Ранее, как писал News.ru, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой утверждается, что проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются потенциальными