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Американским трансгендерам запретят служить в армии

Robin Rayne Nelson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Верховный суд США одобрил план администрации президента Дональда Трампа, который запрещает трансгендерам служить в американской армии.

Пятеро судей одобрили президентский план, против выступили четверо. Об этом сообщает AP.

Ранее администрация Трампа попросила Верховный суд пересмотреть решение о военной службе трансгендеров. 11 декабря федеральный суд в Вашингтоне вынес решение, запрещающее действующему президенту США вносить изменения в политику, которая касается службы в рядах американских вооруженных сил трансгендеров. С января 2018 года Министерство обороны США должно было начать набирать в вооруженные силы страны трансгендеров (людей, считающих себя представителями другого пола, а не того, к которому они принадлежат с рождения).

Как писал News.ru, знаменитая теннисистка Мартина Навратилова высказалась против появления в туре Женской теннисной ассоциации трансгендеров, за что её раскритиковали в Сети. Пользователи соцсети Twitter назвали её трансфобкой.


#сша #Трамп #армия #трансгендеры
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