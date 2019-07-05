https://static.news.ru/photo/7f852c5c-9f0b-11e9-af50-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Американский журналист Хэл Тёрнер назвал свою версию ЧП в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 российских подводников. По его словам, версия о пожаре на глубоководном аппарате является вымышленной. На самом деле «Лошарик» столкнулся с американской субмариной.

Несколько дней назад американская субмарина была торпедирована российской подлодкой, — цитирует его телеканал « Царьград ».

По его словам, действия разворачивались не в Баренцевом море, а у берегов Аляски. Подлодка США якобы перехватила российскую в американских водах, та ответила огнём, в результате американская субмарина получила пробоину. С этим событием журналист связывает и отмену деловой поездки вице-президента США Майкла Пенса, и срочное совещание президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу. Ранее о столкновении подлодок двух стран писал израильский портал DEBKAfile .

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. Официально причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее News.ru писал, что погибшие в Баренцевом море подводники будут похоронены в Санкт-Петербурге рядом с мемориалом экипажу подводной лодки «Курск».