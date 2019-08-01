https://static.news.ru/photo/0316ac72-a8e3-11e9-8006-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com

Россия пользуется бездействием Дональда Трампа и продаёт оружие союзникам и партнёрам Вашингтона. Тем самым вбивается клин в отношения США с другими странами.

Такое мнение высказал американский журнал Foreign Policy , который в качестве примера приводит сделку РФ и Турции о покупке ЗРК С-400.

Издание отмечает, что Реджеп Тайип Эрдоган убедился, что не попадёт под грозные санкции Вашингтона и не испортит с ним отношения, поскольку из Белого дома получает неоднозначные сигналы.

Кроме того, в настоящий момент Саудовская Аравия, Катар и Индия следят за применением американской администрацией закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Он предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе сотрудничают с Россией в военно-технической области. Неоднозначные действия Трампа могут способствовать покупки этими странами российского оружия, что идёт вразрез с интересами США.

Издание добавляет, что американская администрация заведомо ставит себя в проигрышное положение. Отказ от давления на Турцию может показать, что угрозы из Вашингтона являются неубедительными. Введение же санкций против Анкары способно подорвать отношения между США и Турцией. И это снова будет на руку Москве, отмечает журнал.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп не стал винить Турцию за российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Президент США заявил, что Белый дом сможет «легко продать другим странам» истребители F-35, которые предназначались Анкаре.