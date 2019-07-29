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Соединённые Штаты добьются улучшения отношений с Россией в случае, если смогут сделать две вещи. Одной из них является внушение Москве страха перед Вашингтоном.

Это заставит Россию прекратить «действовать безнаказанно». Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Policy .

Вторым немаловажным фактором улучшения отношений называется получение доверия жителей России. Автор материала считает, что россияне ошибочно принимают США за угрозу.

Публицист думает, что помочь в этом сможет улучшение публичной дипломатии. США должны честно «выражать беспокойство ситуацией с правами человека» в РФ, однако при этом не демонстрировать намерение свергнуть российскую власть. И подчёркивать, что Вашингтон об этом даже не думает.

Автор материала уточняет, что соблюдение названных им условий не поможет США в одночасье добиться от России смены «агрессивной» внешней политики.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство юстиции расширило перечень нежелательных в России организаций. Туда включён американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора. Корпорация занимается развитием сотрудничества между США и Западной Европой. Её лидеры неоднократно высказывались в пользу антироссийских санкций. Они также настаивают на том, что со стороны РФ исходит мощная информационная угроза, и призывают противостоять пропаганде.