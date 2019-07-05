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Наблюдательный самолёт OC-135B вооружённых сил Соединённых Штатов пролетел над российской территорией.

Рейс был выполнен в рамках реализации межгосударственного Договора об открытом небе, сообщает « Интерфакс ». Лайнер находился в небе над Россией больше четырёх часов.

Самолёт проследовал над Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской и Калужской областями.

Как писал News.ru, в конце марта Ту-154М ЛК-1 в рамках Договора по открытому небу пролетел над территорией США. До этого американский самолёт-наблюдатель был зафиксирован в районе Чукотки на Дальнем Востоке.