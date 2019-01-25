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Самый дорогой пентхаус в истории США продан в Нью-Йорке

Renato Bordoni/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский миллиардер Кеннет Гриффин купил самый дорогой в Нью-Йорке пентхаус за $238 млн.

Апартаменты стали самым дорогим жильём, проданным в Соединённых Штатах за всё время. Квартира расположена на 69-м этаже, а её площадь составляет более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщает ФАН.

Как ранее писал News.ru, в Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.

Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.


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