Самый дорогой пентхаус в истории США продан в Нью-Йорке

https://news.ru/storage/news/383969703ca6c860de914f7e9df89c90/154d443d-1241-4bb2-aa5b-6d5e4bd5389f_850.jpg Renato Bordoni/Global Look Press

Американский миллиардер Кеннет Гриффин купил самый дорогой в Нью-Йорке пентхаус за $238 млн.

Апартаменты стали самым дорогим жильём, проданным в Соединённых Штатах за всё время. Квартира расположена на 69-м этаже, а её площадь составляет более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщает ФАН.

Как ранее писал News.ru, в Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.

Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.