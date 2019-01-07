Американский корабль приблизился к спорным островам

Корабль американских ВМС в очередной раз прошёл вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
«Ракетный эсминец McCampbell прошёл в 12 милях от спорных островов в рамках операции по обеспечению свободы навигации», — сообщает газета Wall Street Journal.
Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр подчеркнула, что операция не имеет политической составляющей и не направлена против какой-то конкретной страны.
Китай несколько десятилетий ведёт споры с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, где были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Ранее News.ru писал, что корабли США самовольно вторглись в спорные территориальные воды в Южно-Китайском море. В ответ КНР направила авиацию корабельного базирования, которая сделала судам Соединённых Штатов предупреждение и попросила покинуть территорию. Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь назвал действия США провокацией, которая нарушает законы страны и её суверенитет.