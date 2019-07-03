Беспилотный летательный аппарат США замечен у западных границ России. По предварительным данным, БПЛА занимался разведкой. Предположительно, машина поднялась в воздух с аэродрома военно-морской базы сил НАТО в Италии (Сигонелла).
По информации сетевого ресурса PlaneRadar, к рубежам РФ 2 июля 2019 года приблизился RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021, передаёт телеканал «360».
База Сигонелла предназначена для контроля за обстановкой в Средиземном море и на северном побережье Африки.
Ранее News.ru сообщал, что три военных самолёта США совершили многочасовые разведывательные полёты неподалёку от территорий Краснодарского края и Крымского полуострова. Наблюдатели отмечают активизацию американской авиации у границ России в районах Чёрного моря, Балтики и российских баз в Сирии.