https://static.news.ru/photo/2e50d68e-9d66-11e9-8c76-fa163e074e61_1024.jpg Grumman RQ-4A Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат США замечен у западных границ России. По предварительным данным, БПЛА занимался разведкой. Предположительно, машина поднялась в воздух с аэродрома военно-морской базы сил НАТО в Италии (Сигонелла).

По информации сетевого ресурса PlaneRadar, к рубежам РФ 2 июля 2019 года приблизился RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021, передаёт телеканал « 360 ».

База Сигонелла предназначена для контроля за обстановкой в Средиземном море и на северном побережье Африки.

Ранее News.ru сообщал, что три военных самолёта США совершили многочасовые разведывательные полёты неподалёку от территорий Краснодарского края и Крымского полуострова. Наблюдатели отмечают активизацию американской авиации у границ России в районах Чёрного моря, Балтики и российских баз в Сирии.