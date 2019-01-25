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Американские военные самолёты провели разведку у границ РФ

P-8A Poseidon tataquax/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

P-8A Poseidon

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Четыре американских военных самолёта осуществили длительные разведывательные полёты у Черноморского побережья России, а также у российских границ в Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Согласно опубликованной информации, стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon курсировали вблизи побережья Крыма и Кубани, находясь над международными водами Чёрного моря. А в районе румынского побережья летал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS. Тем временем американское воздушное судно радиотехнической разведки RC-135V выполняло полёт вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Как ранее писал News.ru, самолёт США RC-135V совершил разведывательный полёт вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Воздушное судно предназначено для перехвата информации, а также для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника. Вся разведывательная операция длилась около двух часов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.


#россия #самолет #ВМССША #разведка
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