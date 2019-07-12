https://static.news.ru/photo/4c0c6c5e-a4ac-11e9-bba5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Штаты не намерены покидать Афганистан и планируют наладить отношения с государством.

Мы не стремимся к заключению соглашения о выводе, мы стремимся к мирному соглашению. И мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с Афганистаном, — сказал американский представитель.

Также Халилзад подчеркнул, что его правительство желает «оставить хорошее наследие в Афганистане». После этого он добавил, что США не планируют «удирать», сообщает « Интерфакс ».

На переговорах американского спецпредставителя с членами движения «Талибан» обсуждались вопросы о прекращении огня и сроках вывода войск Соединённых Штатов из Афганистана.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео поддержал идею начала межафганского диалога. По его словам, американцы должны испытывать радость, потому что «афганцы сидят рядом с афганцами».