Американские учёные нашли применение марихуане

https://news.ru/storage/news/8962194caa46f25502f6d6c3d7e77823/6f5bd8de-340d-4e4c-9039-de7beba6e7b8_850.jpg Maskur Has/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Чили и некоторых других стран намерены предложить правительствам использовать каннабис в медицинских целях. Они намерены 10−11 января собраться в Лиме для подписания обращения к властям о клиническом применении марихуаны.

Это первая попытка по обмену опытом и стандартами учёных из Латинской Америки и других стран, которые исследуют медицинские свойства каннабиса, пишет перуанское издание El Comercio.

В октябре 2017 года конгресс Перу принял закон о легализации медицинской марихуаны. Уругвай первой страной в мире легализовал этот препарат в 2013 году, в стране она продается в аптеках. Полностью легализовали медицинское и рекреационное использование конопли в нескольких штатах США.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года марихуана поступила в продажу в аптеки Польши. До этого Конституционный суд Грузии легализовал употребление каннабиса без рецепта врача, признав наказание за подобные деяния неконституционным, однако затем парламент закавказского государства принял пакет законов, которые вводят ограничения на употребление марихуаны.