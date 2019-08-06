https://static.news.ru/photo/28eb1a9a-b8cf-11e9-9d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

В американской газете The New York Times вышла статья о том, что в случае войны США проиграют России и Китаю. По мнению автора материала Тимоти Уолтона, после выхода Вашингтона из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выяснилось, что у Пекина на вооружении имеются тысячи «запрещённых» ракет.

Журналист, обвинил Россию, так же как и американское правительство, в нарушении ДРСМД и игнорировании требований НАТО при создании опасного оружия. В качестве примера Уолтон приводит ракету 9М729, которая якобы нарушает договор. По его словам, именно её Россия может использовать в случае конфликта.



По словам автора, американскую армию вновь конкурентоспособной может сделать разработка и установка нового вооружения. Уолтон утверждает, что без ракет наземного базирования ВВС США проигрывают Китаю или России в имитациях боевых столкновений.

ДРСМД прекратил своё действие 2 августа по инициативе США из-за якобы нарушения условий договора со стороны России. Он был заключён между СССР и США в 1987 году и запрещал странам производить и развёртывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.