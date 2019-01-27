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Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

twitter.com/@trendsNewsday

в мире [ версия для печати ]

Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, которых президент страны Николас Мадуро объявил персонами нон грата. Отзывать сотрудников дипмиссии в Вашингтоне начала и Венесуэла.

Мадуро поручил МИД в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в обоих странах офисов, представляющих их интересы. Всё это время оставшимся сотрудникам каждой миссии будет разрешено пребывание в странах, а их дипломатические прерогативы сохранятся. Если в течение месяца стороны не смогут прийти к соглашению, посольства полностью прекратят работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешеполитическое ведомство Венесуэлы.

Как писал News.ru, 23 января действующий президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и дал сотрудникам консульств 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Это произошло после того, как Вашингтон поддержал и признал полномочия самопровозглашённого президента, лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. По его словам, американское посольство остаётся в Каракасе. В свою очередь в Госдепартаменте США заявили, что не планируют закрывать дипмиссию и продолжать оценивать ситуацию в стране.


#сша #венесуэла #дипломаты
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