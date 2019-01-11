Американские дипломаты планируют посетить Пола Уилана

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Пол Уилан

Американские дипломаты планируют посетить задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана 16 января. Об этом сообщил брат задержанного Дэвид Уилан по итогам его общения с послом США в России Полом Хантсманом.

«Сотрудники посольства США надеются встретиться с Полом в среду, 16 января», — рассказал Дэвид Уилан.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан ФСБ в России 28 декабря. Пол Уилан был арестован после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. В страну он въехал по американским документам. В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Пол Уилан обвиняется в шпионаже.

Ранее News.ru писал, что арестованный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан просит выпустить его под залог. Американец написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.