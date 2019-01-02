Американская газета извинилась за кроссворд

https://news.ru/storage/news/8652fa1cb877f6bdffa9ef91214121e3/66d1a210-f7d7-4f31-b45a-c155e40e5ea3_850.jpg imagebroker.net/Global Look Press

Американская газета The New York Times принесла извинения за то, что в кроссворде использовала термин beaner (буквально — «фасолеед»). Он является в США пренебрежительной и расистской кличкой жителей латиноамериканских стран и мигрантов.

«Кроссворд, опубликованный в выпуске газеты во вторник, включал обидное и ранящее (человеческое достоинство) слово. Это просто недопустимый случай для кроссвордов The New York Times, и мы извиняемся за это», — заявили телеканалу Fox News в пресс-службе газеты.

Редактор рубрики кроссвордов The New York Times Уилл Шортс попытался объясниться, заметив, что раньше не слышал такого ругательства. Он сказал, что, копаясь в словарях, нашёл другое значение данного термина и оно не является оскорбительным.

Ранее News.ru сообщал, что Декларация независимости США нарушила правила Facebook. Техасская газета Liberty County Vindicator в честь празднования Дня независимости решила показать на своей странице выдержи из Декларации независимости. Но один из постов, содержащий фразу «индейские дикари», так и не появился. Соцсеть поспешила извиниться за оплошность и восстановила публикацию.