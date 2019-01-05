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Американку посадили за продажу ребёнка в сексуальное рабство

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жительница штата Пенсильвания получила 20 лет тюрьмы за торговлю детьми с сексуальными целями. В частности, она брала деньги с мужчин, которым позволяла иметь контакты с трёхлетней девочкой у себя в квартире с 2013 по 2017 годы.

Женщина признала свою вину, признался в сексуальном насилии над ребёнком и один из «клиентов», второй успел умереть до того, как в отношении него было начато дело, сообщает Associated Press.

Женщина должна будет отсидеть восемь лет, прежде, чем можно будет говорить о её условно-досрочном освобождении. Ей запрещено находиться рядом с детьми, если нет кого-то ещё из взрослых. Также осуждённая должна будет пройти курс лечения по программе для совершивших преступления сексуального характера.

Ранее News.ru сообщал, что совращение малолетней девочки привело жителя Якутии на скамью подсудимых. Откровенное общение с обменом интимными фотографиями шло с помощью мобильного телефона. При этом ребёнку всего восемь лет.


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