USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,289 $   Brent61.38 $ Bitcoin3,637.54 $
МОСКВА1°C11:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Американец выпрыгнул из круизного лайнера ради лайков

Wikimedia

в мире [ версия для печати ]

Американец Ник Найдев совершил прыжок с 11-й палубы круизного лайнера Symphony of the Seas ради того, чтобы прославиться в соцсетях.

Инцидент произошёл, когда судно находилось в порту на Багамах. По словам экстремала, он был нетрезв и не до конца осознавал свои действия. Видео прыжка, снятое его друзьями, набрало в соцсетях свыше 100 тыс. просмотров.

«Я едва мог ходить в течение трёх дней и едва мог спать от боли. Сейчас я в порядке», — цитирует американца Daily Mirror.

В компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер, поступок Найдева назвали глупым и безответственным. Американца-экстремала и его друзей попросили немедленно покинуть судно и пожизненно лишили права пользоваться услугами компании.

Ранее News.ru писал о группе югорских путешественников-экстремалов, которые готовятся к кругосветному путешествию на собственноручно построенной яхте. В рамках похода они собираются достичь Антарктиды.


#сша #общество #соцсети
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
общество 10:28, 15 января 2019
Югорские экстремалы хотят дойти на яхте до Антарктиды
Инцидент произошёл в 6,5 километра от станции Рублёво, в 30 метрах от берега
происшествия 18:53, 17 февраля 2018
Трёх экстремалов, провалившихся под лёд, вытащили из Москвы-реки
Инцидент произошёл в 6,5 километра от станции Рублёво, в 30 метрах от берега
Это удалось установить лишь после подключения камер в грузовом отсеке
происшествия 18:21, 2 ноября 2017
Шведские экстремалы похищали товар из мчащихся на скорости фур
Это удалось установить лишь после подключения камер в грузовом отсеке
Лента новостей
происшествия 11:43
Один из лётчиков столкнувшихся Су-34 спасён
технологии 11:41
Россия займётся поиском миллионов чёрных дыр
экономика 11:41
«Газпром» оспорит решение о списании долгов жителей Грозного
здоровье 11:37
Москвичам рассказали о безопасном катании на тюбинге
общество 11:34
Перепись пернатого населения проведут в Москве
Другие новости
в мире 11:04
Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть в дворец президента
в мире 10:02
Ирландка случайно проглотила упаковку таблеток
в мире 08:38
Число жертв теракта в Колумбии выросло вдвое
в мире 03:06
Трамп отменил поездку в Давос делегации США из-за шатдауна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top