Американец выпрыгнул из круизного лайнера ради лайков

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Американец Ник Найдев совершил прыжок с 11-й палубы круизного лайнера Symphony of the Seas ради того, чтобы прославиться в соцсетях.

Инцидент произошёл, когда судно находилось в порту на Багамах. По словам экстремала, он был нетрезв и не до конца осознавал свои действия. Видео прыжка, снятое его друзьями, набрало в соцсетях свыше 100 тыс. просмотров.

«Я едва мог ходить в течение трёх дней и едва мог спать от боли. Сейчас я в порядке», — цитирует американца Daily Mirror.

В компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер, поступок Найдева назвали глупым и безответственным. Американца-экстремала и его друзей попросили немедленно покинуть судно и пожизненно лишили права пользоваться услугами компании.

Ранее News.ru писал о группе югорских путешественников-экстремалов, которые готовятся к кругосветному путешествию на собственноручно построенной яхте. В рамках похода они собираются достичь Антарктиды.