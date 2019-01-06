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Американец опередил собственную казнь

CACorrections/Wikimedia Commons

в мире [ версия для печати ]

Гражданин США Скотт Дозьер найден мёртвым в своей камере. В тюрьме американец ждал собственной казни.

Преступника приговорили к высшей мере в 2007 году. Злоумышленника признали виновным в убийстве. Бывший торговец наркотиками расправился со своим клиентом, передавшим ему $12 тысяч за компоненты для производства «зелья». Позже следствие установило, что жертва Дозьера не была единственной, сообщает CNN.

После решения суда адвокаты подтвердили желание подзащитного быть казнённым, но заявили, что новый состав смертельной инъекции, утверждённой в штате Невада, способен причинить страдания. Высшую меру не назначали в регионе с 2006 года.

Власти несколько раз переносили исполнение приговора. Среди версий ЧП указывается и самоубийство.

Ранее News.ru сообщал о казнённом преступнике в штате Теннесси. 61-летний Дэвид Эрл Миллер был осуждён за совершённое в 1981 году убийство девушки с особенностями развития. Он ждал смертной казни 36 лет. В декабре 2018 года его отправили на электрический стул.


#сша #смертнаяказнь #Невада
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