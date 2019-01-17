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Ненависть к деньгам обогатила американца

Andy Dean/YAY/TASS

в мире [ версия для печати ]

Житель Соединённых Штатов Америки сорвал джекпот благодаря ненависти к монеткам. Везунчик попросил у продавца лотерейный билет вместо сдачи.

Обычно уроженец Балтимора расплачивался банковской картой, но в продуктовом магазине ему пришлось воспользоваться наличными, пишет UPI. По его словам, он терпеть не может металлические деньги и решил «обменять» их на возможность принять участие в розыгрыше.

Билет так и пылился бы в автомобиле гражданина США, но его отец — ярый поклонник викторин — вспомнил о лотерее. Сын попросил родственника проверить результат. Оказалось, что подданный Вашингтона стал обладателем $50 тысяч (около трёх миллионов рублей).

Крупную сумму денег американец потратит на первый взнос для покупки дома и накормит отца стейком в ресторане.

Ранее News.ru сообщал о крупном выигрыше в покер в Штатах. Житель Лейквуда, поставив во время карточной игры $5, собрал самую сильную комбинацию — флеш-рояль: от девятки до туза одной масти — и обогатился на $1 млн.


#сша #деньги
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