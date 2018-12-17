Американец заказал на обед устриц и разбогател

Житель американского штата Нью-Джерси Рик Антош во время обеда в устричном баре Grand Central Oyster Bar в Нью-Йорке обнаружил в блюде жемчужину размером с горошину. Находку оценили в сумму от двух до четырёх тысяч долларов.
За всю историю существования заведения подобное происходило лишь однажды.
«Я здесь 28 лет. Это второй случай, когда я встречаю подобное. Мы продаем более пяти тысяч устриц на половине раковины ежедневно», — рассказал New York Post шеф-повар заведения Сэнди Ингбер.
По словам самого Антоша, поначалу он принял жемчужину за выпавшую пломбу или зуб. Что делать с драгоценной находкой, мужчина пока не решил, но пообещал почаще приходить в устричный бар, чтобы попытать счастья, пишет New Inform.
«Я обязательно вернусь и постараюсь найти ещё больше жемчужин», — сказал он.
Ранее News.ru рассказывал о чемпионате мира по скоростному поеданию устриц, который прошёл в Новом Орлеане. Повара приготовили для участников 4 тысячи устриц, которые требовалось употребить с острыми соусами, запивая пивом.