Американцы винят Трампа в шатдауне

https://news.ru/storage/news/c9439c5a710b773cbe60996ecd5be912/9270eba8-5882-4289-a139-901d79f500a6_850.jpg Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Большинство граждан США считают, что президент Дональд Трамп виновен в частичной приостановке работы правительства, вызванной разногласиями между республиканцами и демократами в вопросе строительства стены на южной границе. Текущий шатдаун уже побил все исторические рекорды.

Исследование общественного мнения проводили по телефону издание Washington Post и телекомпания ABC News. Выяснилось, что 53% опрошенных винят в происходящем Трампа и республиканцев. Лишь 29% американцев считают, что виноваты демократы. Еще 13% считают, что обе партии виноваты одинаково.

Согласно этому же исследованию, строительство стены на границе с Мексикой поддерживают 42% американцев, против выступает 54%.

Часть американского правительства не работает с 22 декабря прошлого года и по сей день. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента США. Предыдущие два были гораздо короче: один из них длился три дня, другой — менее 24 часов.

Ранее News.ru писал, что на фоне шатдауна рейтинг Трампа упал с 47 до 44%