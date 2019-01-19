Американцы тратят на своих детей тысячи долларов

https://news.ru/storage/news/20c1390179ee4695cc6cbc31b19eb8ec/e5545fd0-4b81-4b0d-a11a-473547a0e773_850.jpg Ernest Coleman/Global Look Press

Американские социологи провели исследование, в рамках которого выяснили, сколько жители страны готовы потратить на каждого своего ребёнка.

Согласно итогам масштабного опроса, 65% семей со средним уровнем дохода планируют вложить в детей примерно $233 тыс. (более 23 млн рублей) и больше.

Богатые родители готовы потратиться в среднем на $711 тыс. (свыше 47 млн рублей).

По словам специалистов, размер суммы отличается в разных регионах проживания. Так, в Айове, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте и Мичигане состоятельные мамы и папы вкладывают в детей около $667 тыс., а те, кто проживает в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, — примерно $581 тыс.

Больше всего денег американцы тратят на обучение в средней и старшей школе, а также в колледже. К самым важным расходам они относят свадьбу и медицину, передаёт телеканал CNBC.

Как писал News.ru, ранее глава ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин заявил, что рабочая неделя граждан России — одна из самых продолжительных в мире. Средний россиянин работает 1978 часов в год. Жители Соединённых Штатов в среднем тратят в год 1790 часов на работу, Канады — 1706, Франции — 1482, а Германии — 1371.