https://static.news.ru/photo/12401d68-9de5-11e9-8094-fa163e074e61_1024.jpg AC-31 «Лошарик» Фото: Russian Archive/Global Look Press

Атомная глубоководная станция, носящая неофициальное название «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику. Целью её похода являлось расширение притязаний России на морское дно Северного Ледовитого океана.

Такое мнение высказано в сообщении специалистов Военно-морского института США.

Они полагают, что подобного рода лодки для глубоководных исследований используются Москвой для отрабатывания определенных действий в Атлантике. В частности, станции могут размещать миниатюрные устройства на дне моря.

При этом в институте уверяют, что в 2012 году «Лошарик» участвовал в крупных российских военно-морских учениях в Арктике, собирая на дне образцы для доказательства, что хребты Ломоносова и Менделеева являются частью континентального шельфа России.

Ранее News.ru сообщал, что только четыре тела было извлечено с глубоководного аппарата «Лошарик». Остальные до сих пор остаются на борту под водой, рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин. По его словам, в результате сильного пожара аппарат был полностью затоплен. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела пока непонятно.