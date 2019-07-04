Атомная глубоководная станция, носящая неофициальное название «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику. Целью её похода являлось расширение притязаний России на морское дно Северного Ледовитого океана.
Такое мнение высказано в
Они полагают, что подобного рода лодки для глубоководных исследований используются Москвой для отрабатывания определенных действий в Атлантике. В частности, станции могут размещать миниатюрные устройства на дне моря.
При этом в институте уверяют, что в 2012 году «Лошарик» участвовал в крупных российских военно-морских учениях в Арктике, собирая на дне образцы для доказательства, что хребты Ломоносова и Менделеева являются частью континентального шельфа России.
Ранее News.ru сообщал, что только четыре тела было извлечено с глубоководного аппарата «Лошарик». Остальные до сих пор остаются на борту под водой, рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин. По его словам, в результате сильного пожара аппарат был полностью затоплен. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела пока непонятно.