Американцы оставят сирийскую оппозицию без военной базы

https://news.ru/storage/news/1af4b564b7e384d8efea799066115e59/2c60ed03-3686-4930-b55a-7fd55c8f8e3a_850.jpg Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Покидая Сирию, американские военные закроют военную базу в Эт-Танфе, где проходили подготовку бойцы вооруженной оппозиции. Об этом заявил один из командиров повстанцев Муханнада аль-Тала.

По его словам, он лично помогал военнослужащим США в инвентаризации оборудования, которое будет вывезено с базы. Кроме того, информацию о её закрытии подтвердил и один из американских чиновников, сообщает BuzzFeed News. Имя источника при этом не называется.

База располагается в провинции Хомс, в двух десятках километров от сирийско-иорданской границы. Дамаск, Москва и Тегеран неоднократно заявляли о том, что на самом деле на базе проходят тренировки не бойцов оппозиции, а боевиков террористических группировок.

Ранее News.ru сообщил о выводе американских войск из Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что над террористической группировкой ИГ (запрещена в России) одержана победа, поэтому военнослужащим пора возвращаться домой. Однако сирийские власти сомневаются, что Трамп действительно полностью выведет войска из страны. По их мнению, глава Белого дома отвёл слишком много времени на эту операцию — до 100 дней.