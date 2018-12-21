USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Американцы оставят сирийскую оппозицию без военной базы

Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Покидая Сирию, американские военные закроют военную базу в Эт-Танфе, где проходили подготовку бойцы вооруженной оппозиции. Об этом заявил один из командиров повстанцев Муханнада аль-Тала.

По его словам, он лично помогал военнослужащим США в инвентаризации оборудования, которое будет вывезено с базы. Кроме того, информацию о её закрытии подтвердил и один из американских чиновников, сообщает BuzzFeed News. Имя источника при этом не называется.

База располагается в провинции Хомс, в двух десятках километров от сирийско-иорданской границы. Дамаск, Москва и Тегеран неоднократно заявляли о том, что на самом деле на базе проходят тренировки не бойцов оппозиции, а боевиков террористических группировок.

Ранее News.ru сообщил о выводе американских войск из Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что над террористической группировкой ИГ (запрещена в России) одержана победа, поэтому военнослужащим пора возвращаться домой. Однако сирийские власти сомневаются, что Трамп действительно полностью выведет войска из страны. По их мнению, глава Белого дома отвёл слишком много времени на эту операцию — до 100 дней.  


#сша #сирия #оппозиция
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 02:10, 21 декабря 2018
Сирия сомневается в намерении США вывести войска
в мире 01:30, 21 декабря 2018
США могут сократить присутствие в Афганистане
в мире 19:58, 20 декабря 2018
США продолжат наносить авиаудары по САР
Лента новостей
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
Другие новости
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
в мире 17:15
Отставку Мэттиса сочли в России хорошим знаком
Чем Москве выгоден вывод войск США из Сирии и Афганистана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top