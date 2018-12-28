Американцы парализовали службу 911 из-за манекена без головы

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Полиция округа Грин в штате Теннесси попросила жителей не беспокоить сотрудников экстренной службы 911 из-за «обезглавленного человека».

В службу спасения в течение дня поступали звонки о подозрительном мужчине без головы, который лежит на подъездной дороге с кровавыми отпечатками рук на двери гаража.

Люди решили, что этот человек был раздавлен воротами.

После первого обращения правоохранительные органы выяснили, что это не человек, а соломенный манекен, которого изготовил владелец дома к Хеллоуину.

Мужчина не думал, что его шутку примут за правду и начнут звонить в 911.

После проверки манекена полицейские оставили в Facebook запись с просьбой не звонить в 911 с сообщением о мёртвом теле на улице Чаки-Пайк, а вместо этого поздравить домовладельца с отличным экспонатом.

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