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Американцы парализовали службу 911 из-за манекена без головы

SeriousOstrich

в мире [ версия для печати ]

Полиция округа Грин в штате Теннесси попросила жителей не беспокоить сотрудников экстренной службы 911 из-за «обезглавленного человека».

В службу спасения в течение дня поступали звонки о подозрительном мужчине без головы, который лежит на подъездной дороге с кровавыми отпечатками рук на двери гаража.

Люди решили, что этот человек был раздавлен воротами.

После первого обращения правоохранительные органы выяснили, что это не человек, а соломенный манекен, которого изготовил владелец дома к Хеллоуину.

Мужчина не думал, что его шутку примут за правду и начнут звонить в 911.

После проверки манекена полицейские оставили в Facebook запись с просьбой не звонить в 911 с сообщением о мёртвом теле на улице Чаки-Пайк, а вместо этого поздравить домовладельца с отличным экспонатом.

Ранее News.ru писал, что в Нью-Йорке улица и район получат имена культовых хип-хоп-исполнителей. Улица в Бруклине будет переименована в честь знаменитого уроженца этой местности — The Notorious B.I.G. А имя хип-хоп-группы Wu-Tang Clan получит целый район в Статен-Айленде, в Нью-Йорке.


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