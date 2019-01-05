Американцы хотят эмигрировать из США из-за Трампа

https://news.ru/storage/news/8953f27eefc3032e9d24706258b81797/92892e3c-d6a5-40e5-9cae-79a819912ae4_850.jpg KC Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число американцев, желающих покинуть США и на постоянной основе проживать в другой стране, за время правления Дональда Трампа достигло рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Gallup.

Согласно опросу, 16% респондентов готовы навсегда переехать в другое государство, что стало самым высоким показателем за всё время проведения подобных исследований, проводимых Gallup, передаёт ТАСС.

Социологи связывают эту ситуацию с президентством Трампа. При Бараке Обаме число желающих уехать из Штатов составляло 10%, при Джордже Буше-младшем — около 11%.

За годы президентства Трампа 30% граждан до 30 лет заявили, что хотели бы навсегда покинуть страну, при этом больше всего в этой возрастной группе мечтают сделать так женщины, которых набралось 40%. Мнение респондентов о лидере является важнейшим фактором в их желании вне зависимости от пола, возраста и уровня доходов, отмечают исследователи.

Список стран, куда американцы могли бы эмигрировать, возглавила Канада. Туда хотят переселиться 26% опрошенных (в 2016 году их было 12%).

Опрос проводился в 2017–2018 годах. В нём приняли участие около 1000 жителей Соединённых Штатов старше 15 лет.

Как писал News.ru, согласно проведённому холдингом «Ромир» опросу, 12% россиян также хотели бы переехать в другую страну. Из них 62% изъявили желание жить в Европе, а 13% эмигрировали бы в США или Канаду.