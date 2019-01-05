USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,899.89 $
МОСКВА-6°C10:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Американцы хотят эмигрировать из США из-за Трампа

KC Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число американцев, желающих покинуть США и на постоянной основе проживать в другой стране, за время правления Дональда Трампа достигло рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Gallup.

Согласно опросу, 16% респондентов готовы навсегда переехать в другое государство, что стало самым высоким показателем за всё время проведения подобных исследований, проводимых Gallup, передаёт ТАСС.

Социологи связывают эту ситуацию с президентством Трампа. При Бараке Обаме число желающих уехать из Штатов составляло 10%, при Джордже Буше-младшем — около 11%.

За годы президентства Трампа 30% граждан до 30 лет заявили, что хотели бы навсегда покинуть страну, при этом больше всего в этой возрастной группе мечтают сделать так женщины, которых набралось 40%. Мнение респондентов о лидере является важнейшим фактором в их желании вне зависимости от пола, возраста и уровня доходов, отмечают исследователи.

Список стран, куда американцы могли бы эмигрировать, возглавила Канада. Туда хотят переселиться 26% опрошенных (в 2016 году их было 12%).

Опрос проводился в 2017–2018 годах. В нём приняли участие около 1000 жителей Соединённых Штатов старше 15 лет.

Как писал News.ru, согласно проведённому холдингом «Ромир» опросу, 12% россиян также хотели бы переехать в другую страну. Из них 62% изъявили желание жить в Европе, а 13% эмигрировали бы в США или Канаду.


#сша #опрос #эмиграция #gallup
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
Граждане всё чаще уезжают из страны в поисках лучшей жизни
экономика 16:14, 30 октября 2018
Россия теряет лучших специалистов
Граждане всё чаще уезжают из страны в поисках лучшей жизни
общество 00:42, 29 сентября 2018
Журналист ЦУР Сергей Канев покинул Россию
Новые данные опроса ВЦИОМ вызывают грусть
мнение 17:00, 2 июля 2018
Молодёжь бежит из России
Новые данные опроса ВЦИОМ вызывают грусть
Лента новостей
политика 10:06
Визит Рогозина в США может сорваться
в мире 10:05
Колумбия снизила производство и экспорт кофе
оружие 10:01
Российских военных вооружат «Удавом»
в мире 09:50
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
в мире 09:28
США задумались о сокращении военного присутствия в Сомали
Другие новости
в мире 10:05
Колумбия снизила производство и экспорт кофе
в мире 09:50
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
в мире 09:28
США задумались о сокращении военного присутствия в Сомали
в мире 08:55
Преподавание в школах на русском запретят в Эстонии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top