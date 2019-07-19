https://static.news.ru/photo/22b916f2-aa8f-11e9-b847-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

США разрабатывают военную операцию под названием «Страж». Её целью является обеспечение безопасности морских путей на Ближнем Востоке.

Американцы планируют действовать в международных водах Аравийского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального командования США.

«Страж» стал реакцией Белого дома на задержание иранскими военными британского танкера. Обеспечивать свободу судоходства в регионе американские военные будут в сотрудничестве с союзниками.

Ранее News.ru сообщал, что исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию. Вопрос был согласован с властями королевства. Отправку военных в королевство в Пентагоне объясняют «дополнительным сдерживающим фактором», а также желанием защитить силы и интересы США в регионе.