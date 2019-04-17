По мере расследования дел сторонников «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) американской системой правосудия, появляются подробности того, в какой степени Соединённые Штаты «обеспечивали» «халифат» кадрами. Так, стало известно об «американском лидере» ИГ — Зульфи Ходже, который долгое время вёл в Америке вербовку симпатизантов террористической организации.

Присутствие ИГ в Соединённых Штатах часто характеризуется экспертами через действия так называемых «волков-одиночек» — террористов, действующих без значимой поддержки извне и получивших «знания» об организации акции через сеть. Однако история Ходжи, которая всплыла в прессе в связи с двухлетним расследованием вокруг другого признанного террориста — Дэвида Райта, является напоминанием о том, что вербовочные сети по-прежнему существуют в США и неизвестно, исчезнут ли они с объявленной победой над территориальным ядром ИГ в Сирии и Ираке. Безусловно, масштабы этих сетей несопоставимы с теми, которые действуют на территории европейских стран, однако Америка играет немалую роль в мобилизации и вербовке боевиков самопровозглашенного «халифата». Большинство из них контактировали со своими соратниками онлайн, и Ходжа играл не последнюю роль в установлении этих контактов.

В мае 2017 года пропагандистский центр ИГ, базировавшийся в иракской провинции Найнава, выпустил 45-минутный ролик, в котором фигурировали несколько иностранных боевиков. Один из этих людей — американец по прозвищу «Абу Хамза аль-Амрики». Выступая с американским акцентом, он критиковал усилия США по борьбе с «халифатом» и призывал сторонников группировки проводить внутренние атаки на американской территории. Этим американцем оказался 25-летний Зульфи Ходжа, потомок албанских мигрантов. Он окончил среднюю школу в Атлантик-сити в 2010 году, посещал мечеть и никак (по крайней мере, публично) не проявлял своё намерение стать полноценным боевиком террористической организации. Правда, по словам его матери, в нём было много ненависти к людям. Он — один из немногих американских сторонников «халифата», которым удалось пересечь границу и вступить в ряды ИГ. Сейчас судьба Аль-Амрики неизвестна и, по всей видимости, он до сих пор воюет где-то под чёрным знаменем.

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На момент выхода видеоролика, вселившего тревогу в американские органы безопасности, Минюст США уже вёл разработку нескольких сторонников ИГ, которые имели связь с Ходжой и, как очевидно, даже организовывали его поездку на Ближний Восток. Один из этих людей, Дэвид Райт, был приговорён в декабре 2017 года к 28 годам лишения свободы за оказание материальной поддержки «Исламскому государству» и за организацию заговора с целью убийства американских граждан. Доказательства, представленные обвинителями на этом судебном заседании, выявили ряд подробностей о жизни аль-Амрики, его связях с Райтом и его роли в ИГ. Как оказалось, аль-Амрики вербовал сторонников ИГ онлайн. Безусловно, легко сделать вывод, что потенциальные террористы «радикализируются онлайн», однако эксперты говорят, что это редко имеет место. Чаще всего Интернет служит лишь средством установления контактов и способом связи с «центром» группировки.

Именно над этими задачами работал аль-Амрики. По сведениям федерального суда, он является одним из «американских лидеров» ИГ и одним из лиц, которые ведут вербовку сторонников через различные онлайн-площадки. Ходжа, как утверждают представители американских властей, представляет элитную категорию американских боевиков, которые поднялись до определенного, лидерского уровня. Большинство сторонников ИГ, которые жили на территории США, никогда не добирались до Сирии. За последние три года около 50 человек были арестованы при попытке совершить поездку на Ближний Восток.

Как заявил накануне госсекретарь США Майк Помпео, около 99% «халифата» в Сирии и Ираке уничтожено США. «Это была чрезвычайно успешная кампания», — заявил шеф американской дипломатии. Правдоподобность этих данных, как и данных других игроков, можно ставить под сомнение, однако никто не сомневается в том, что части боевиков ИГ удалось укрыться от уничтожения в соседних странах. Одной из таких стран часто называют Турцию. Был зафиксирован и поток боевиков в западные государства. В связи с этим возникает вопрос, насколько сильны онлайн-вербовщики и насколько соратники аль-Амрики активны в настоящее время. Вероятно, США придётся крепко задуматься не над тем, как бороться с Ираном на Ближнем Востоке, а как противодействовать джихадистам у себя дома. И пример «американского лидера ИГ» не внушает никакого оптимизма.