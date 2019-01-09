Как молодая социалистка Окасио-Кортес покорила США

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Александрия Окасио-Кортес

Американцам стали нравиться идеи справедливости

В оплоте «чистого» капитализма — Соединённых Штатах — растёт популярность социалистических идей. У новой тенденции появились и свои популярные вдохновители, среди которых видное место занимает недавно избранная в Палату представителей, самая молодая член конгресса в истории США Александрия Окасио-Кортес.

Страстная сторонница справедливости

Американская пресса сейчас буквально бурлит статьями о новом члене Палаты представителей и одном из лидеров движения демократических социалистов 29-летней Александрии Окасио-Кортес. Ещё до того, как 3 января новоизбранные члены конгресса принесли присягу, она успела шокировать политический истеблишмент — политик предложила ввести 70-процентный налог на доход мультимиллионеров, сделать бесплатным высшее образование и здравоохранение и раскритиковала соратников по Демократической партии за прежнюю недостаточно смелую политику по защите трудящихся.

Политики «старой школы» уже начали атаки на молодую народную избранницу. Демократы говорят, что Окасио-Кортес просто неопытная, советуют ей отказаться от публичных выступлений, посвятить всё время тому, чтобы научиться всем тонкостям политического процесса и, соответственно, стать более сдержанной во взглядах. Эту мысль, например, выразила известная телеведущая Вупи Голдберг во время интервью с конгрессменшей на телеканале CBS. Республиканцы решили нивелировать эффект от высказываний Окасио-Кортес перемыванием её «старого» белья. В качестве своеобразного компромата решено было использовать видеоролик с танцующими студентами Бостонского университета, снятый ещё в 2010 году, за год до окончания учебного заведения будущим политиком. Несмотря на то, что ролик совершенно безобидный и начисто лишён всякой пошлости, появление Окасио-Кортес в кадре среди других студентов подаётся республиканцами как доказательство её безнравственности. Чуть ранее республиканцы критиковали Окасио-Кортес за выбор нарядов и скромную сумму сбережений в $7000 на банковском счету. Однако пока все злословия недоброжелателей имели обратный эффект: Окасио-Кортес становилась только популярнее. Она не просто приобретала симпатии избирателей, но ей начали подражать. Например, сейчас в Youtube появились десятки роликов, где жители разных штатов пытаются повторить танец, исполненный Окасио-Кортес с учащимися университета.

Главная причина популярности молодой женщины-политика кроется в том, что она олицетворяет собой значительную долю простых американцев. Окасио-Кортес природой наделена немалыми способностями, но была вынуждена идти по тернистому пути к успеху, так как была из небогатой семьи. Она родилась в нью-йоркском Бронксе в семье выходцев из Пуэрто-Рико. С подросткового возраста стала проявлять интерес к науке, за сделанное в школе исследование по биологии Международный астрономический союз назвал в честь Окасио-Кортес небольшой астероид. Всё предвещало неплохое будущее, но во время учёбы на первом курсе университета умер отец Александрии. Чтобы свести концы с концами, мать Окасио-Кортес стала подрабатывать уборкой богатых домов.

В 2011-м будущий конгрессмен с отличием окончила Бостонский университет как специалист по международным отношениям и экономике, но не нашла работы по специальности и стала работать барменом, одновременно подрабатывала официанткой в одном из недорогих кафе. Этим она зарабатывала на жизнь вплоть до избрания в Палату представителей в ноябре прошлого года. При том, что к этому времени она стала довольно известной политической активисткой. На праймериз в 14-м округе Нью-Йорка Окасио-Кортес смогла победить действующего конгрессмена с 20-летним стажем и лидера фракции Демпартии в Палате представителей Джо Кроули.

Окасио-Кортес считает себя представителем рабочего класса, а свою миссию в парламенте страны видит в продвижении идей, которые не боится называть социалистическими. Она считает, что в современном высокотехнологичном мире бедность, отсутствие доступа к образованию и медицине — это позор общества. На критику со стороны консерваторов отвечает простым тезисом: за счёт сокращения налогов для богатых бюджет США за последние несколько лет потерял $2 трлн, огромные суммы тратятся на армию, но почему-то у государства не хватает денег именно на то, чтобы сделать бесплатными учёбу в университете и лечение у врача.

Дискуссии о социализме

Появление на политическом Олимпе Александрии Окасио-Кортес не было случайностью. Дискуссии о преимуществах социализма для американского общества начались несколько лет назад. В 2016-м Берни Сандерс, открыто называвший себя социалистом, составил достойную конкуренцию Хиллари Клинтон на праймериз перед президентскими выборами. Избрание главой государства ставленника республиканцев миллиардера Дональда Трампа лишь укрепило позиции сторонников социальной справедливости в Демократической партии. Когда Трамп принимал президентскую присягу, движение демократических социалистов насчитывало лишь шесть тысяч активных членов по всей Америке. Сейчас их число оценивается в 47 тыс. Согласно социологическому опросу, проведённому ещё в 2016 году, 51% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что они отвергают капитализм. При этом 33% назвали себя сторонниками социализма.

Популярности социалистических идей способствует в том числе рост тревоги за будущее экологии. По мнению политического обозревателя Нейтана Робинсона, современный мир не сможет тратить необходимые средства на защиту окружающей среды, если предложение Окасио-Кортес обложить мультимиллионеров повышенным налогом не будет принято.

«Быть богатым — это выбор, который никто не заставляет делать. Вы можете стать рабочим и избежать высоких налогов», — пишет Робинсон.

По его словам, в Швеции богатые давно платят по 70% от своих доходов, и страна успешно переходит на «зелёную» экономику.

Американские политологи отмечают, что ещё недавно слово «социализм» было в стране фактически ругательным, но сейчас изменение общественного мнения вынуждены учитывать даже консерваторы. Сторонники абсолютно свободного рынка вынуждены искать преимущества у бесплатной медицины и доступного образования. Недавно на одном из телеканалов выступала дочь бывшего сенатора Джона Маккейна Меган. Она пыталась осудить Окасио-Кортес за её взгляды и в качестве довода приводила низкий уровень жизни в социалистической Венесуэле. Однако телезрители на интернет-форумах заметили, что Меган Маккейн легко рассуждать о преимуществах капитализма, унаследовав наследство в $200 млн, тогда как многие талантливые молодые американцы перестали видеть перспективы и видят тщетность усилий, когда все сферы бизнеса захвачены крупными корпорациями. G. Ronald Lopez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Александрия Окасио-Кортес

News.ru ранее отмечал, что победа Демократической партии на последних промежуточных выборах во многом была обусловлена сменой лозунгов. Если ранее демократы выступали за увеличение налогов для богатых, то во время предвыборной кампании 2016 года во главу угла поставили защиту системы доступного медстрахования Obamacare и защиту американцев от дискриминации по расовому, религиозному или гендерному признаку. Результаты голосования показали, что новые идеи поддерживаются обществом.