На минувшей неделе члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к полноценной работе в этом институте. 118 делегатов высказались «за» и 62 — «против». Не последнюю роль в этом сыграла Италия, все представители которой проголосовали в пользу России. Глава итальянской делегации Альвизе Маньеро в эксклюзивном интервью News.ru объяснил мотивы своих коллег.

— Почему вы проголосовали за восстановление полномочий России в ПАСЕ?

— Как глава итальянской делегации в ПАСЕ, я представляю общую позицию всех политических сил нашего парламента, который выступал за возвращение российской делегации в Ассамблею. Мы все считаем, что сама цель Ассамблеи — быть постоянной площадкой для дискуссий. Она позволяет парламентариям из всех стран — членов извлекать пользу из взаимного волеизъявления и взаимной мягкой силы, чтобы двигаться навстречу процветанию прав человека, верховенству закона и демократии.

— Вас не убедили аргументы противников возвращения России, например украинской делегации?

— Мы никогда не хотели, как некоторые думают, преуменьшать или не принимать во внимание аргументы других стран. Несколько делегаций выступали и до сих пор выступают против возвращения России, как вы знаете. Мы провели весь день в дискуссиях и голосовали всю ночь. И мы всё ещё верим, что Совет Европы станет сильнее с делегацией, представляющей страну с 144-миллионным населением, чем без неё. Любой, даже самый острый вопрос, лучше решать с помощью демократического и непрерывного диалога. Именно для этого был создан институт ПАСЕ.

— Общались ли вы с российской делегацией после голосования?

— Да, у нас состоялся очень интересный и откровенный разговор. Они (российские представители. — News.ru) поблагодарили нас за поддержку. Мы все согласились, что у нас есть очень много тем для обсуждения и ПАСЕ должна снова стать площадкой для этого.