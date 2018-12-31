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Террористы обстреляли Алеппо из миномётов

Muhmmad Al-Najjar/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела города Мухарде в мухафазе Алеппо. Террористы атаковали населённый пункт из минометов.

Также боевики обстреляли 31 декабря район Новый Алеппо, были повреждены несколько зданий. Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в деревнях Телль-Сахр и Сирмания, откуда производились атаки, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что иракские ВВС нанесли авиаудар по зданию в сирийской деревне Ас-Суса на юго-востоке страны, где находились 30 командиров террористической группировки ИГ (запрещённая на территории РФ организация). По словам объединённого командования ВС Ирака, «болезненную и мощную атаку» обеспечили самолёты F-16.


#сирия #терроризм #алеппо #обстрел
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