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«Албанский Эскобар» сдался после двух лет поисков

Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Крупнейший наркоторговец Албании Клемент Балили, которого прозвали «албанским Эскобаром», сдался полиции после двух лет розыска. Об этом сообщает посольство США в Тиране.

«Мы поздравляем полицию Албании и партнёрские правоохранительные службы с арестом международного наркоторговца Клемента Балили. Это большой шаг албанского народа на пути укрепления верховенства закона, что демонстрирует заметный прогресс для начала переговоров о вступлении в ЕС», — цитирует сообщение РИА Новости.

В свою очередь миссия ОБСЕ в Тиране заявила, что «многолетние усилия по борьбе с организованной преступностью снова привели к конкретным и важным результатам для Албании».

Клементу Балили собираются предъявить обвинение в международной наркоторговле (к примеру, Греция обвиняет его в разовой контрабанде 700 кг марихуаны), а также создании и участии в организованном преступном сообществе. Он получил прозвище в честь крупнейшего латиноамериканского наркобарона Пабло Эскобара.

С мая 2016 года 46-летний Балили скрывался от ареста, однако в итоге самостоятельно пришёл сдаваться в полицию с адвокатом под гарантию непредвзятого судебного процесса.

Как писал News.ru, в ноябре на юге Италии были задержаны более 40 человек, подозреваемых в драгдилерстве. Все они занимались незаконными поставками наркотических средств в Албанию.


#ЗАДЕРЖАНИЕ #Албания #наркоторговля
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