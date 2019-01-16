«Албанский Эскобар» сдался после двух лет поисков

https://news.ru/storage/news/36688b3be1021cfc06908e924a9ef031/8c27e58f-b6f4-47b9-9a57-42e37be8409f_850.jpg Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейший наркоторговец Албании Клемент Балили, которого прозвали «албанским Эскобаром», сдался полиции после двух лет розыска. Об этом сообщает посольство США в Тиране.

«Мы поздравляем полицию Албании и партнёрские правоохранительные службы с арестом международного наркоторговца Клемента Балили. Это большой шаг албанского народа на пути укрепления верховенства закона, что демонстрирует заметный прогресс для начала переговоров о вступлении в ЕС», — цитирует сообщение РИА Новости.

В свою очередь миссия ОБСЕ в Тиране заявила, что «многолетние усилия по борьбе с организованной преступностью снова привели к конкретным и важным результатам для Албании».

Клементу Балили собираются предъявить обвинение в международной наркоторговле (к примеру, Греция обвиняет его в разовой контрабанде 700 кг марихуаны), а также создании и участии в организованном преступном сообществе. Он получил прозвище в честь крупнейшего латиноамериканского наркобарона Пабло Эскобара.

С мая 2016 года 46-летний Балили скрывался от ареста, однако в итоге самостоятельно пришёл сдаваться в полицию с адвокатом под гарантию непредвзятого судебного процесса.

Как писал News.ru, в ноябре на юге Италии были задержаны более 40 человек, подозреваемых в драгдилерстве. Все они занимались незаконными поставками наркотических средств в Албанию.